كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - لاعبو الأهلى يحتفلون بحسام عاشور بعد وصوله للمباراة "500"

حسام عاشور

احتفل لاعبو الأهلي بوصول حسام عاشور قائد النسور الحمر للمباراة رقم 500 خلال مشاركته في كل المباريات.

وحقق عاشور رقما قياسيا في عدد المباريات التي خاضها في كل المنافسات المحلي والدولية.

وحقق حسام عاشور 32 بطولة، ما بين 11 دوري مصري و3 كأس مصر و8 كأس سوبر مصري و5 دوري أبطال أفريقيا وكأس كونفدرالية و5 كأس سوبر أفريقي والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.

