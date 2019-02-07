كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - الأهلي يُعلن مواجهة حرس الحدود على استاد السلام

سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق أمام حرس الحدود سَتُقام على استاد السلام.

وأضاف عبد الحفيظ من خلال تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أن المباراة ستقام على استاد السلام وأن الحديث عن نقل المواجهة لأي ملعب أخر غير صحيح.

وكانت هناك حالة من الجدل خلال الأيام الماضية حول مكان المباراة، قبل أن يحسم عبد الحفيظ الأمور.

وسيواجه الأهلي حرس الحدود يوم الجمعة لحساب الجولة 21 من عمر الدوري الممتاز.