كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - بالفيديو - ولى عهد دبى داخل غرفة متجمدة .. 110 تحت الصفر

أقدم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى على تحدى جديد ومختلف وخطير ،حيث دخل داخل غرفة متجمدة تصل درجة حراراتها إلى 110.4 تحت الصفر برفقة مجموعة من أصدقائه، ولم يرتدى ملابس بشكل كامل.

ولى عهد دبى نشر مقطع فيديو صغير يظهر تواجده داخل الغرفة المجمدة، بالإضافة إلى نشره لصورة عقب خروجه من الغرفة مباشرة، حيث ظهرت معالم الثلوج على وجهه بشكل كامل حيث تعلقت الثلوج على شعره، ليعلق قائلا: هل أشعر بالكبر أم بالبرودة"؟.