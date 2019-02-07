كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - الجندى يوضح حكم " أكل مؤخر الصداق " - أحذر فقد دخلت حربا مع الله
كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حكم الشرع في أكل حق المهر على المطلقة، مؤكدًا أن من يأكل مهر زوجته دخل في حرب مع الله.
وحذر "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، من أكل مؤخر صداق الزوجة (المهر)، لأنه يعد دينًا في عنق الزوج حتى في حالة وفاته، مشيرا إلى أن هذا المال ضامنه رب العالمين، وليس القضاء والنيابة العامة أو حتى الدولة.
وكان الدكتور أحمد المالكي، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر، أكد أن القائمة والشبكة في الزواج عرف، موضحًا أن العلماء أكدوا أن المهر فرض، وهذا لا يعني أن المرأة سلعة تباع، ولكنه تكريم لها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف المهر.
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