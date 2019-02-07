كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - بالصور - الزمالك يخوض مرانه استعداداً لمباراة النجوم

مران الزمالك

أ ش أ

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك, جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام اليوم بملعب النادي, حيث استغرقت الجلسة ما يقرب من 20 دقيقة بحضور الجهازين المعاون والإداري للفريق.. وتحدث جروس مع اللاعبين خلال الجلسة عن أهميه اللقاء القادم أمام النجوم في مشوار الزمالك نحو مواصلة تصدر الدوري الممتاز.

كما شدد المدير الفني للزمالك على اللاعبين بأنه لن يقبل شيئا سوى الفوز وحصد النقاط في المباراة المقبلة.. وطالب جروس لاعبي الزمالك بإغلاق صفحة الكونفيدرالية الأفريقية نهائيا في الوقت الحالي والتركيز في الدوري, وعدم النظر للخلف والنتيجة السابقة بإفريقيا, والتركيز في إعادة المسار الطبيعي للفريق وهو الانتصار.. كما وجه جروس للاعبي الزمالك بعض الأمور الفنية الخاصة تمهيدا لتنفيذها في التدريب اليوم.

وتواجد أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بالنادي في المران, من أجل تحفيز اللاعبين وتشجيعهم قبل مواجهة النجوم المقبلة بالدوري الممتاز.. ويواجه الزمالك فريق النجوم بعد غد السبت في الجولة ال` 21 للدوري.

وقام الجهاز الفني للفريق, بتقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات, وأدى اللاعبون فقرة تأهيلية خاصة بالكرة, من خلال التسليم والتسلم السريع على مسافة قريبة, أعقبها بعض التدريبات البدنية القوية, وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية خاصة لمحمد كماتشو ومحمد حسن لاعبي الفريق.. حيث خاض الثنائي تدريبات جري خفيف حول الملعب, اعقبها بعض التدريبات البدنية الأخرى, وذلك بسبب معاناتهما من بعض الإجهاد العضلي, حيث فضل الجهاز الفني أدائهما هذه الفقرة, تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.

وقام الجهاز الفني بمنح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق راحة من التدريبات وحتى لقاء النجوم إف سي المقبل في الدوري الممتاز.. ومن المقرر أن ينتظم كهربا في تدريبات الزمالك عقب لقاء النجوم مباشرة.. وفضل الجهاز الفني للزمالك منح كهربا راحة من التدريبات وذلك للتغلب على الإرهاق في ظل مشاركته المستمرة محليا وإفريقيا.

ويغيب كهربا عن الزمالك في مواجهة النجوم المقررة إقامته مساء السبت المقبل, بالجولة ال` 21 للدوري وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء مصر المقاصة.

