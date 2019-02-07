القصة الكاملة لفيديو منى فاروق وشيما الحاج

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

تعود تفاصيل القضية المثيرة للجدل لمنتصف يناير الماضي، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرًا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما عاريتي الجسد، كما أنهما متهمتان بممارسة الرذيلة.

ورغم أن الفيديو الإباحي المنسوب للفنانتين مسرب، لكنه غير المعروف الشخص المسؤول عن تسريبه حتى الآن.

وكانت "هن" حاولت التواصل مع الفنانة الشابة منى فاروق لكنها رفضت الرد على المكالمات الهاتفية، وبالتواصل مع "أدمن" صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أكد أنها لن ترد على صحفيين في الوقت الحالي.

وكان "التجاهل" هو رد الفعل الذي اتخذته الفنانة الشابة، فعبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت "فاروق" صورتها مصحوبة بتعليق: "يا جماعة أنا ماليش أي أكونت على إنستجرام غير ده، وماليش أي أكونت على (فيس بوك) أو (تويتر)"، ونفت علاقتها بأي حسابات أخرى، وأي مواد تنشر عليها، سواء مكتوبة أو مصورة، موضحة أن هذا تصريح منها شخصيا.

منى فاروق تعتبر من الفنانات الشابات اللائي دخلن عالم التمثيل خلال الأعوام الماضية، وكانت بدايتها مع الفنان محمد رجب، بتقديم أحد الأدوار الكوميدية، في فيلم "الخلبوص" عام 2015، حيث كانت تقوم بدور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي بالفيلم.

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