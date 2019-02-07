تعرّف على أفضل تصميمات الجواكيت لأناقة رجل 2019

تعد المعاطف هي أهم القطع العلوية في ملابس الرجال خلال فصل الشتاء، فبغض النظر عن مسؤوليتها الرئيسية في تأمين الحرارة للجسد تلعب دورًا هامًا في تحديد مظهر الرجل الخارجي من الأناقة والجاذبية؛ فهي قطعة الملابس الأكبر والأكثر وضوحا في الطلة الشتوية، ولهذا بالتأكيد الذكاء والاستثمار الجيد في اعتماد الأنواع المختلفة والمتعددة ذات الجودة العالية والتصاميم الأنيقة من المعاطف الرجالية هو أمر لا مفر منه بالنسبة للرجل.

والحقيقة أن تواجد أنواع ومجموعات عدة من أفضل المعاطف الرجالية أمر رائع للغاية في منح الرجل المرونة والحرية الكبيرة لاعتماد النوع المناسب من الجواكيت الرجالي التي تتماشى مع الاتجاه الشخصي بالنسبة لكل رجل.

1- جواكيت Lined Trucker

لا شك أن جواكيت Lined Trucker تعتبر من ضمن أنواع الجواكيت الرجالي ذات التاريخ والشعبية الكبيرة، فمنذ ثمانينيات القرن الماضي وتلك الجواكيت التي دخلت إلى عالم الموضة الرجالية بفضل سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة؛ حيث تعد المفضلة بالنسبة لهم تمثل الخيار المفضل للعديد من الرجال.

وترجع جاذبية وأناقة الأنواع عالية الجودة من جواكيت Lined Trucker بشكل أساسي إلى صناعتها من أنسجة الفينيل التي تصنع من ألياف الصنوبر الاسكتلندية بجانب الصوف الطبيعي أو القطن.

2- جواكيت شيرلنغ Shearling Flight Jacket

لهذا النوع من الجواكيت الرجالي العديد من المسمّيات، فالبعض يطلق عليها اسم جواكيت "الشيرلنغ" أو جواكيت الطيارين الكلاسيكية وبغض النظر عن المسميات تمتلك تلك الجواكيت تاريخًا عريقًا يعود إلى الثلاثينيات حيث ارتداها الطيارون وجنود البحرية الأميركيية خلال الحرب العالمية الثانية لتأمين الحماية والحرارة لأجسادهم في الأجواء الباردة.

وبكل تأكيد فإن تطعيم طلتك الخارجية بجواكيت الشيرلنغ في حال اعتماد ارتداء بناطيل مصنوعة من الجينز أو القطن وحتى البناطيل الصوفية أمر سوف ينتقل بجاذبيتك الخارجية إلى آفاق بعيدة.

3- جواكيت المطر-Raincoat

تمثل جواكيت أو معاطف المطر-Raincoat أهمية كبيرة بين أنواع الجواكيت الرجالي خاصة بالنسبة لمن يعيش في المناطق المعروفة بكثافة أمطارها، والحقيقة أن الدور الوقائي ضد الأمطار وبلل الملابس التي تقوم به جواكيت المطر-Raincoat لا يعني على الإطلاق الإهمال في الحرص على أناقتها؛ لذلك ستكون خطوة رائعة للغاية امتلاك جواكيت أو معاطف المطر-Raincoat ذات الألوان الجريئة مثل الأحمر والأصفر والأزرق بجانب اللون الوردي التي تكسر من هيمنة الألوان الرمادية والسوداء على الملابس الشتوية.

4- جواكيت العمال-Worker Jacket

تستمد جواكيت العمال-Worker Jacket التي تمتلك شعبية بين الجواكيت الرجالي أناقتها من الطبقة العاملة فهي بالفعل كانت الوسلية الوحيدة الضمانة للحرارة والدفء بالنسبة للطبقة العاملة في فرنسا خلال القرن التاسع عشر؛ حيث اعتبرت جواكيت العمال-Worker Jacket التي تأتي مع 4 أو 3 جيوب صغيرة إحدى طبقات الملابس الشتوية التي يتم ارتداؤها تحت المعاطف الثقيلة.

وحاليًا ومع تطور صناعة جواكيت العمال-Worker Jacket فإنها أصبحت تتواجد بعدة خامات مختلفة مثل الصوف الناعم والأنسجة المقاومة للمياه بجانب الألياف القطنية الثقيلة.

5- جواكيت الصوف-Wool Jacket

هي أكثر الجواكيت الرجالي استخدامًا فجواكيت الصوف بشكل عام أو التي تستخدم الأنسجة الصوفية متعددة وكثيرة، ولا يمكن حصرها في نوع معين، ولكن بشكل عام تعتبر الجواكيت المبطنة بالصوف والمطعمة بزوج من الجيوب الكبيرة والياقات الكبيرة واضخة التفاصيل هي من أفضل تصاميم الجواكيت الرجالي الصوفية والأكثر مرونة من حيث اعتمادها على الطلة الكاجوال أو الكلاسيكية المرتكزة على البناطيل الرجالية الصوفية بالنسبة للقطع السفلية واعتماد القمصان القطنية تحت البلوفرات الصوفية الرجالية الخفيفة فيما يخص القطع العلوية .

6- الجواكيت المنفوخة-Bomber Jacket

عند التفكير في أحد أنواع الجواكيت الرجالي التي تجمع بين الأناقة والدور الكبير في مقاومة الرياح والمياه بفضل طبقة النايلون الخارجية التي تتميز بها فلا بد من أن نذكر الجواكيت المنفوخة-Bomber Jacket التي تعتبر من أفضل وأكثر الخيارات جاذبية بالنسبة للرجال من المعتمدين على نمط واتجاه الكاجوال بمختلف أنواعه في اختياراتهم لملابسهم.

7-جواكيت Field Jacket

تلك الجواكيت الرجالي التي كانت تقتصر الأنسجة المستخدمة في صناعتها على ألياف القطن والكتان أصبحت متواجدة بالعديد من الأشكال والأنماط وذلك بفضل استخدام خامات جديدة في الصناعة مثل الألياف الصناعية والصوف والنايلون بجانب الجلد.

والحقيقة أن أحد أهم مميزات جواكيت Field Jacket الرائعة هي التكامل والتناغم الأنيق للغاية مع البناطيل الرجالية المختلفة فهي رائعة مع بناطيل الجينز بجانب البناطيل الصوفية.

8- جواكيت Down Jacket

الحديث عن تأمين أقصى درجات الدفء فيما يخص الجواكيت الرجالي فإنه لا يمكن إهمال جواكيت Down Jacket التي تعد أفضل العوازل التي تحمي الجسد عن البرودة بفضل بطانتها في السابق بطبقات من ريش البط والإوز الأعلى كفاءة فيما يخص منع الهواء من الوصول إلى الجسم قبل أن تمنع الدول باستثناء الصين استخدام ريش الطيور ليتم استبدال الريش بجيوب هوائية وطبقات من الأنسجة الصناعية التي تقوم بمهمة تأمين الدفء بشكل جيد للغاية دون الحاجة للحصول على الريش من الطيور الحية.

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