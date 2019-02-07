كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - بالصور - أجندة النسخة الثانية من بطولة الإمارات "للمواي تاي 2019"

بطولة الإمارات للمواي تاي 2019

بعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى من بطولة الإمارات "للمواي تاي 2018"، أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس، عن تنظيم النسخة الثانية من البطولة هذا العام، لتكون إضافة جديدة للنجاحات الوطنية في إقامة واستضافة الأحداث الرياضية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره سعادة عبد الله سعيد عامر النيادي رئيس الاتحاد، وبمشاركة كل من ياسر سالم الساعدي، نائب الرئيس، وطارق محمد المهيري، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد، وفهد خلفان العبدولي، مدير إدارة الأنشطة، وبحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، تم الإعلان عن أجندة البطولة التي ستقام على مدى 3 أيام خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير، بمشاركة أكثر من 180 لاعباً يمثلون 36 نادي موزعين على كافة مناطق الدولة.

وأشار سعادة عبدالله سعيد عامر النيادي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في فندق "دوست ثاني" أبوظبي، إلى أهمية نشر الوعي بهذه الرياضة التي تنتمي إلى الفنون القتالية بين الشباب، فضلاً عن الفوائد العديدة التي تعود على ممارسيها في تعزيز اللياقة البدنية واكتساب مهارات الدفاع عن النفس. وأضاف: "تندرج هذه البطولة في إطار المساعي الدؤوبة التي يبذلها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج للترويج لهذه الرياضة في المجتمع، دعمًا لدوره الهادف إلى ترسيخ دعائم الرياضة. إن مثل هذه الأحداث تتوافق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة للإسهام في بناء مجتمع صحي، والتشجيع على تبني الرياضة كعادة يومية بين شرائحه، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الدول الراعية لمختلف الرياضات، وتطوير المواهب الشابة لرفع علمنا الوطني على منصات التتويج في المحافل الدولية".

وأضاف النيادي: "لقد حققت النسخة الأولى من بطولةالإمارات المواي تاي نجاحًا ملحوظًا، ومن المؤكد أن نسخة هذا العام ستراكم نجاحاتنا السابقة، خاصة في ظل الاستعدادات الكبيرة التي قمنا بها، وصولاً إلى منتخب قوي قادر على حصد الميداليات والجوائز. ونأمل أن نقدم لعشاق هذه الرياضة بطولة ممتعة تساعد على تشجيع المزيد على تعلم مهاراتها، ورفد منتخبنا الوطني بالعناصر القوبة، لمساعدتنا على نيل المزيد من الألقاب على منصات التتويج باسم دولة الإمارات".

يشار إلى أن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج تأسس في مايو من العام 2017،ويعدّ الجهة الرسمية الراعية لرياضة المواي تاي والكيك بوكسينج في دولة الإمارات العربية المتحدة. وينطلق الاتحاد من رؤية طموحة ليكون رمزاً رائداً بين المنتخبات والاتحادات العالمية لهاتين الرياضتين.

وحرص الاتحاد منذ تأسيسه على إقامة البطولات المحلية والمعسكرات التدريبية لتوسعة قاعدة انتشار اللعبة في المجتمع،والمساعدة على اكتشاف المواهب الجديدة،وجذب أفضل العناصر إلى المنتخب الوطني. وسبق للاتحاد أيضًا أن شارك في العديد من الفعاليات الصحية والثقافية في داخل الدولة، إيمانًا منه بدوره في نشر التوعية الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الأنماط الصحية. وكانت آخر مشاركة خارجية للاتحاد في بطولة أسيا للمواي تاي التي أقيمت في ماكاو، وحصل لاعب منتخبناعلى أول فضية في أول مشاركة آسيوية.

ومن المتوقع أن تشهد "بطولة الامارات للمواي تاي 2019" أقوى المنافسات والنزالات وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، بفضل مضاعفة أعداد اللاعبين المسجلين من كافة ألاعمار والأوزان، مقارنة مع النسخة الأولى من البطولة.

