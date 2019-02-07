كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - عاجل.. أوكرانيا تتحدى بوتين وتنضم للاتحاد الاوروبى وحلف الأطلسى

ارشيفية

صوّت البرلمان الأوكراني اليوم الخميس لصالح تعديل دستور البلاد لتأكيد نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ودعا الرئيس بترو بوروشينكو، الذي قدم مشروع التعديل، أعضاء البرلمان إلى تأييده. وصوّت 334 عضوا في البرلمان لصالح التعديلات.

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