كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - ننشر قائمة الاتحاد لموقعة وادي دجلة

حلمي طولان

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة حلمي طولان عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة وادي دجلة، والمقرر بداية من غد الجمعة، وحتى موعد اللقاء، الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد بازوكا، ولاس سليفيا، محمد أنور، هشام صلاح، محمود شعبان، كريم الديب، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل.

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد دوداد، خالد الغندور، أحمد توفيق، كريم ممدوح، فوزي الحناوي، عمار حمدي، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: خالد قمر، محمد ناجي جدو، ديريك سليفا.