كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - رئيس الاركان العمانى يستقبل وفد أكاديمية ناصر العسكرية



مسقط، وكالات: التقى الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة وفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا المصري برئاسة اللواء أحمد ولي الدين خيري محمد الذي يزور السلطنة حاليا. ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رحب بالوفد العسكري المصري، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر ومناقشة عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات الأكاديمية.

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