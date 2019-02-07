كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - يوسف بن علوي يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون الثنائي

بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الذي يزور السلطنة حاليا، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين بحثا - أيضا - خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها، حيث أكدا أهمية الحوار والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.