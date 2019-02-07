بالصور| سارة عبدالرحمن بقصة شعر رجالي في أحدث جلسة تصوير

خضعت الممثلة الشابة سارة عبدالرحمن لجلسة تصوير حديثة بقصة شعرها الجديدة، التي تشبه القصات الذكورية، نشرت صورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوها "انستجرام".

وتعاونت سارة مع المصورة ندى الشوربجي، في جلسة التصوير الجديدة، التي ظهرت خلالها مرتدية بلوزة سوداء اللون مكشوفة الكتفين، كاشفة عن قصة شعرها الجديدة.

وتفاعل الكثير من متابعي سارة مع صورها الجديدة بين الإعجاب بشكل شعرها، والتعجب من إقدامها على تلك الخطوة بالاستغناء عن شعرها الطويل.

وتعتاد سارة عبدالرحمن على اللجوء إلى اختيارات غير مألوفة فيما يخص إطلالاتها، إذ ظهرت في حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، مرتدية فستانًا من سوق "وكالة البلح" بمبلغ 370 جنيها، دعما لمبدأ الحفاظ على البيئة وإعادة الاستخدام، الأمر الذي فاجأ الكثير من متابعيها.

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