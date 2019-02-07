خطوات تطبيق المكياج الخليجي لإبراز جمال الوجه

اذا أردتِ أن تُبرزي تكاوين وجهكِ، ما عليكِ سوى الاطّلاع على خطوات تطبيق مكياج خليجي، من خلال هذا الموضوع :

1. طبّقي البرايمر بما يتناسب مع طبيعة بشرتِك.

2. اختاري كريم الأساس الذي يليق بلون بشرتِك، وابتعدي عن الفوندايشن الداكن، لأنّ المكياج الخليجي يتميز بقوة ألوانه.

3. ضعي الكونسيلر تحت العيون بشكل مثلث، ومرري القليل من هذا المستحضر على أطراف الشفاه.

4. ثبّتي المكياج بالبودرا الشفافة التي تتناسب مع لون كريم الأساس.

5. مرري الهايلايتر على زوايا الخدود العليا وعلى زاوية الأنف الأمامية.

6. انتقلي إلى الجفون المتحركة للعيون، واختاري باليت ظلال العيون المائية التي تتميز بقوة ألوانها، فابدئي بوضع الظل الذهبي على مدمع العين.

7. غمّسي الريشة في ظلال العيون البني الفاتح، وضعيه على وسط الجفن المتحرك، وادمجيه بالعين تدريجيًّا، لتضيفي في ما بعد ظلال العيون البني الداكن على زاوية العين الخارجية ، وتدمجيه بالريشة لكي يتداخل تمامًا مع المستحضرات التجميلية الموجودة على الجفون.

8. ارسمي الأيلاينر بشكل مسحوب على طول العين حتى يصل إلى مدمع العين الأمامي. كما يمكنكِ دمج الأيلاينر بالأيشادو عند الأطراف الخارجية للعين.

9. الكحل الأسود هو الركيزة الأساسية في المكياج الخليجي، فلا تنسي وضعه داخل عينيكِ.

10. وفي النهاية طبقي أحمر شفاه قويًّا ولافتًا، كاللون الأحمر القاني، والبنفسجي الداكن، والوردي الغامق.

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