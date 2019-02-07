لعشاق موضة الدنيم.. إطلالات مميزة للتألق في فصل الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - لا تزال موضة الدنيم (Denim) تثبت وجودها في أشهر موديلات دور الأزياء العالمية منذ سنوات عديدة وحتى وقتنا هذا، لما تمنحه من إطلاله عصرية جذابة يعشقها الشباب.



العوامل الأهم في إطلالة الدنيم

ووفقاً لخبراء الموضة، فإن بساطة الموديل وجودة قماش الدنيم، تُعد الأهم لإطلالة ساحرة، فعليك تنسيق الدنيم مع سروال جينز من ماركة عالمية.

وينصح الخبراء باختيار الجينز بالألوان الغامقة والمناسبة لمقاس الجسم مع الابتعاد تماماً عن السراويل الضيقة.



تنسيق إطلالة الدنيم

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