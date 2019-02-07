مشاهير الموضة يتنافسون على تنسيق هذه الكنزة.. من الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - كثيرًا ما تتشابه اطلالات أيقونات الموضة في الوطن العربي، لكنّ الاختلاف يأتي من أسلوب كل شخصية، وهو ما يطرح أمام المتابِعات أفكارًا متجددة ومختلفة لتنسيق القطعة نفسها.

ظهرت كل من مدونة الموضة العراقية ديما الأسدي، والكويتية فوز الفهد، والممثلة الكويتية أيضًا فرح الهادي، بإطلالات كنزات عصرية من علامة بالنسياغا، تميز تصميمها بالأسلوب الفضفاض، كما زُينت بشعار العلامة الراقية.

ديما الأسدي تعتمد أسلوبًا أكثر جرأة



ذهبت المدونة العراقية ديما الأسدي إلى أسلوب عصري وغير معتاد لتنسيق الكنزة الرمادية المزدانة بشعار بالنسياغا، حيث اعتمدت معها قميصًا أبيض بقصة رجالية، ظهر من فتحة العنق، وامتد ليظهر وكأنه القطعة السفلية تحت الكنزة، كذلك، ذهبت إلى صيحة البوت المستوحى من الجوارب، بعنق ممتد إلى أعلى الركبة، وكسرت اللون الحيادي للكنزة بلون بوت بنفسجي، ولمزيد من التميز، اختارت نظارة شمسية بعدسات صغيرة الحجم.

فرح الهادي تعتمد أسلوبًا يناسب فتيات الجامعة



اختارت فرح الهادي اطلالة عصرية هادئة بألوان محايدة بالكامل، نسقت مع الكنزة الرمادي تنورة قصيرة من الجلد الأسود، وزوج من الجوارب الداكنة. اعتمدت فرح الهادي صيحة بوت الكاحل البارزة هذا العام، مع كعب عريض يناسب اطلالات النهار، كذلك نسقت مع اطلالتها حقيبة كبيرة الحجم بظل من الرمادي الداكن.

فوز الفهد تعتمد الكنزة بأسلوب رياضي



اعتمدت المدونة فوز الفهد كنزة بالنسياغا بأسلوب رياضي، نسقت معها بنطلون سكيني أسود، وحذاءً رياضيًّا بصيحة الجوارب العصرية. حملت فوز حقيبة صغيرة باللون الأصفر الخردلي.

تابعي أيضاً:

إطلالات ليلى علوي تكشف سر النحافة والرشاقة

لـ يوم الحب فساتين سهرة باللون الأحمر من النجمات

كاتريتا كيف تلهم النساء السمراوات أجمل إطلالات في فساتين السهرة