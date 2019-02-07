معاطف فرو فخمة من المدونات المحجبات.. ستقعين بغرامها!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - معاطف الفرو من القطع المترفة والأنيقة بموسم الشتاء، تعتمد عليها دائمًا الصبايا صاحبات الذوق الرفيع، وقد لاحظناها هذا الموسم أكثر من مرة بشكل كبير، من مدونات الموضة المحجبات، بأذواق مختلفة تعكس شخصية كل فاشينيستا!



اعتمدت المدونة الخليجية جمال النجاة على أكثر من ستايل مختلف للمعطف الفرو، كالمعطف المخطط العنبي مع الأسود، والذي احتاج منها تنسيقًا بسيطًا وأكثر هدوءًا، بارتداء ألوان محايدة، حتى لا تبدو مبهرجة أو حتى بوزن زائد.



كما ارتدت معطفًا آخر من دون أكمام باللون الأرجواني، بدا جذابًا كقطعة أنيقة، لكننا لا ننصح بها كل الصبايا بخاصة الممتلئات، أو أصحاب الوزن المتوسط، لأنه سيجعلكِ تبدين بحجم مضاعف.



في المقابل اختارت الفاشينيستا الكويتية مرمر محمد، المعطف الأحمر، مطرزًا بسلاسل من الذهب مع الجلد الأسود، بدت به أنيقة وجذابة، مناسبًا لسهرات الليل، مع فساتينكِ السوداء.



معاطف جلد الخروف عادت من جديد من زمن الثمانينيات، نسقتها كثير من الفاشينيستات بطرق مختلفة، كالمعطف البني الفاتح الطويل من الفاشينيستا خولة، اختارته مع الجلد والبلوزة السوداء، والسنيكر الأبيض، بينما اعتمدته المدونة إيمان رشاد باللون الأبيض، والذي يمكن أن تنسقيه مع بنطلون من اللون نفسه لاطلالة حيادية وتوب بلونكِ المفضل.



أعجبنا المعطف الفرو الملون بالكامل من فاطمة حسام، كقطعة أنيقة ومنفردة بذاتها، ارتدت معه حزام الخصر، واختارت مكياجًا صارخًا، يمكنكِ أن ترتديه كل ما كان مزاجكِ يميل إلى أجواء النجومية، وخطف الأضواء.



بينما اختارت الفاشينيستا وخبيرة الجمال سندس القطان، معطفًا يعكس ذوقها المترف من جلد الثعلب، بلوني الأبيض الثلجي مع الرمادي، يناسب أكثر، رحلاتكِ على الثلوج، مع البناطيل الجلد السوداء.

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