أجمل مكياج وتسريحات شعر من نجمات أوسكار 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - مع اقتراب حفل أوسكار 2019، سنقوم بجولة على أجمل إطلالات النجمات خلال حفل أوسكار 2018، وتحديداً المكياج وتسريحات الشعر، فهل ستبقى الأجمل، أم هناك نجمات أخريات سيخطفن الأضواء هذه السنة؟



زيندايا

كانت إطلالة النجمة زيندايا خلال حفل أوسكار 2018 إحدى أجمل الإطلالات وأكثرها رقياً بعيداً عن المبالغة. حيث اعتمدت مكياج سموكي باللون البرونزي، الذي عزز من جمال عيونها العسلية وبشرتها الحنطية، واختارت في المقابل الشفاه الطبيعية. كما اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة التي ساهمت في تسليط الضوء على جمال ملامحها.



جنيفر لورانس

النجمة الشقراء جنيفر لورانس ظهرت بإطلالة شبابية عصرية غير متكلفة، حيث تركت شعرها الكيرلي المنفوش منسدلاً بطريقة طبيعية على الظهر والكتفين، بتجعدات شاطئية جميلة. واعتمدت مع هذه التسريحة مكياج عيون برونزي مع الأيلاينر المجنح الممتد الى خارج العين، وأتت الشفاه والوجنتين أيضاً بنغمات برونزية عززت من جمال عينيها الخضراوين، فيما اختارت أحمر الشفاه المرجاني الأنيق.



Andra Day

وككثيرات من النجمات، اعتمدت النجمة أوندرا داي Andra Day خلال أوسكار 2018 مكياج عيون سموكي بالألوان البرونزية الجذابة، كذلك أتت بشرتها بنغمات برونزية راقية، فيما اعتمدت أحمر الشفاه النيود اللامع. أما اللافت في إطلالتها، فكان الزهور الطبيعية التي زيّنت بها تسريحة ذيل الحصان المرتفعة التي اعتمدتها، فجاءت إطلالتها في منتهى الرقي والجمال.



إيما ستون

النجمة إيما ستون اعتمدت مكياجاً مشرقاً عادت فيه الى مرحلة الثمانينات، حيث استخدمت البلاش الزهري بطريقة ظاهرة جداً حول العينين وأعلى الوجنتين، واعتمدت أيضاً أحمر الشفاه الزهري اللامع، أما مكياج العيون فارتكزعلى خطوط الأيلاينر الأسود في موازاة الجفون العليا. في المقابل، اعتمدت إيما ستون تسريحة الكاريه الناعمة المنسدلة والتي عززت من أنوثتها ورقي إطلالاتها.

مارغوت روبي

لقد كانت إطلالة النجمة مارغوت روبي Margot Robbie من أنعم إطلالات حفل أوسكار 2018، سواء لناحية المكياج أو تسريحة الشعر، حيث اعتمدت المكياح الطبيعي الهادئ جداً المرتكز على ظلال العيون الوردية الخفيفة والبلاش الوردي، مع تسريحة الكاريه المنسدلة مع التموجات الشقراء المتألقة.

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