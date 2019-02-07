كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - تلتزم معظم السيدات بـ الروتين اليومي للعناية بالبشرة، فيضعن الكريم المرطب الثقيل والسيروم الخاص بالبشرة ليلاً؛ لتلحقه في النهار بالمرطب المعتاد والواقي الشمسي، وتبقى على هذه الحالة، من خلال استخدام نفس المنتجات طوال فصول السنة.



تعتقد معظم السيدات أن البشرة خلال أشهر الشتاء تكون أخف عرضة لأشعة الشمس، فنجدهن يتخلون عن الواقي الشمسي أو حتى الكريمات المرطبة، لكن الحقيقة على العكس فأشعة الشمس تبقى موجودة على الرغم من الغيوم التي تحجبها، إضافة للرياح والطقس البارد الذي يؤدي لجفاف البشرة.



إليك هذه النصائح لتغيير روتين العناية ببشرتك في الربيع والصيف:

- احصلي على كريمات مرطبة أخف من تلك التي استخدمتها في الشتاء، واحرصي على أن تكون الكريمات ذات تركيبة مائية، أو أن تحتوي على حمض الهيالورونيك.

- من المقبول استخدام الواقي الشمسي 30" SPF" في الشتاء، لكن في فصلي الربيع والصيف يفضل استخدام الواقي الشمسي 50" "SPF.



- ستحتاج البشرة للتقشير في هذه المرحلة، لكن يُفضّل أن يتم التقشير باستخدام مقشّر منظف لطيف يحتوي على حمض الجليكوليك بدلاً من استخدام الماسكات المقشرة الثقيلة على البشرة.

- ومن الروتين اليومي للعناية بالبشرة الحصول على مستحضرات جديدة للعناية بالبشرة؛ خوفاً من التقاط القديمة للجراثيم خلال فصل الشتاء.



-كذلك بالنسبة لفراشي المكياج، اغسليها جيداً مرة في الأسبوع باستخدام الصابون العادي؛ كي تنظفيها من جميع الأوساخ والجراثيم.

- من أساسيات الروتين اليومي للعناية بالبشرة ، استبدلي كريم الأساس الثقيل بالمرطب الملون والذي يأتي بتدرجات داكنة.

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