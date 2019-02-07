الشاي الأخضر علاج فعال للهالات السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - تظهر الهالات السوداء تحت العينين نتيجة عوامل عدّة منها العوامل الورثية وسوء التغذية وعدم شرب الماء بما يكفي حاجة الجسم، بالإضافة إلى عاملي الإرهاق والتعب. وتعتبر الهالات السوداء مشكلة حرجة خاصة بالنسبة إلى السيدات حيث أنها تؤثر على ملامح الوجه فتجعلها تبدو متعبة وفاقدة للنظارة، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على مكياج العينين.

تخلّصي تدريجياً من الهالات السوداء من خلال استخدام أكياس الشاي الأخضر بالطريقة الآتية:

ضعي كوباً من الماء في وعاء على النار واتركيه حتى يغلي جيداً، ثم ضعي فيه كيسين من الشاي الأخضر، اختاري الماركات التي تقدّم الشاي الأخضر مغلفاً بأكياس كي يسهل عليه تقدير الكمية. اتركي أكياس الشاي الأخضر منقوعة في الماء لمدّة خمس دقائق ثم ارفعيها وضعيها في كوب فارغ وضعيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تبرد الأكياس.



ضعي أكياس الشاي الأخضر المبرّدة على عينيك لمدة 20 دقيق وتأكدي من أن كل كيس يغطّي العين بكاملها.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي لمدة أسبوعين وسوف تشعرين بأن الهالات السوداء بدأت تختفي تدريجياً.