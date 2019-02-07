كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - محمد هاني يكتفي بالجري في مران الأهلي
محمد هاني
اكتفي محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس.
وغادر هاني مواجهة إنبي الأخيرة متأثرا بإصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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