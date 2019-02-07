كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي واليخاندرو يقود تدريبات خاصة للثلاثي

الأهلي

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. وشهدت المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة حرس الحدود التي تقام مساء غد الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. كما خاض مروان محسن وأحمد فتحي ووليد أزارو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس تحت قيادة اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني. ويقترب الثلاثي من إكمال برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية في حين يعاني مروان محسن ووليد أزارو من الإصابة في العضلة الضامة.

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي واليخاندرو يقود تدريبات خاصة للثلاثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.