كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - جيلبرتو يظهر في الأهلي قبل مباراة حرس الحدود

جيلبرتو

ظهر الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي الأنجولي جيلبرتو، في مران الفريق الأول بملعب مختار التتش بالجزيرة، اليوم الخميس. ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدرد، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري الممتاز. وجاءت زيارة جيلبرتو من أجل مؤازرة الأحمر قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري ومباراة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا. والتقى الفهد الأنجولي مع لاعبي الفريق ووجه التهنئة لحسام عاشور على وصولة للمباراة رقم 500 بقميص الأهلي خلال مسيرته. أقرا أيضا: الأهلي يحتفل بـ500 مباراة لحسام عاشور ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تنزانيا، في اليوم التالي لمباراة حرس الحدود، لمواجهة سيمبا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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