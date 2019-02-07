كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - طرح برومو كليب شذى حسون الجديد «واعر» - فيديو

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو كليب الفنانة شذى حسون الجديد، الذي يحمل اسم «واعر»، معلنة عن اقتراب موعد طرح الكليب، ليأتي طرحه بالتزامن مع عيد الحب في فبراير الجاري.

كليب «واعر» لـ شذى حسون، باللهجة الخليجية، وهو من كلمات الشاعر: خالد المريخي، الحان: الموسيقار طلال، توزيع موسيقي: حسام كامل، إخراج: علاء الأنصاري، اشراف عام: خالد أبو منذر.

وكانت آخر أعمال شذى حسون الفنية، كليب يحمل اسم "الله الله من عيونك" وهو باللهجة المغربية، وهو من إنتاج روتانا، وتم طرحه عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.

وكانت روتانا طرحت أيضًا أغنية أخرى لـ شذى حسون قبل هذا الكليب، وتحمل اسم "أحسك امي"، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.