كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - أجهزة الأمن تزيل 481 حالة تعد متنوعة خلال حملات في 8 محافظات

نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، ومواجهة التشكيلات العصابية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، بنطاق الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديريات أمن «أسوان، الأقصر، المنوفية، الغربية، أسيوط، سوهاج، المنيا، بنى سويف»، عن تنفيذ وإزالة 481 حالة تعد متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

على جانب آخر، تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر من ضبط "أحمد ج.إ" لانتحاله صفة مسئول بإحدى الهيئات القضائية.

وعثر بحوزته على (2 بطاقة رقم قومى "الأولى مدون بها المهنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، والثانية مدون بها المهنة كونه عضو بهيئة قضائية، وكذا رخصة قيادة خاصة باسمه)، وبالكشف الجنائى تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في 14 قضية متنوعة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لوحات معدنية تحمل شعار إحدى الجهات القضائية، وبأرقام مختلفة من الجهتين.