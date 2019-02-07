كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - النائب محمد فؤاد - حوار مجتمعى قريب للسيدات فقط عن الأحوال الشخصية

صرح الدكتور محمد فؤاد، النائب البرلماني، أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بعمل ندوات وجلسات حوار مجتمعي للسيدات فقط؛ لإحتواء الجميع وتوضيح الشائعات التي تروج لها بعض الجهات حول مشروعات القوانين المعروضة بالبرلمان والتعرف علي مطالبهم وتخوفاتهم لتداركها ووضع حلول جذرية لها.

وأشار "فؤاد" في بيان له أن فكرة عمل ندوات مخصصة للسيدات جائت بعد ما حدث خلال الأسبوع الماضي من إغلاق المجلس القومي للمرأة أبوابه في وجه السيدات المتضررات من القانون الحالي وعدم إحتوائهم للجميع، وهو ما يتطلب عمل ندوات مخصصة للإستماع لهم وسيكون الحضور متاح لجميع السيدات دون إقصاء لأحد وبحضور نائبات البرلمان.

وأكد "فؤاد" أنه تم وضع مشروع قانون متوازن راعي في المقام الأول مصلحة الأطفال ووضع حلول تضمن تحقيق العدل بين المرأة والرجل وتعالج مساوئ القانون الحالي التي عاني منها الجميع، حيث أن الأحوال الشخصية ليست عراك بين المرأة والرجل وإنما هو تنظيم للحياه الأسرية بكافة مراحلها، وأضاف أننا منفتحين علي جميع الآراء.