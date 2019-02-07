كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بنسبة نجاح 80%

إعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018- 2019 م بنسبة نجاح 80.01 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 119225 طالب وطالبة حضر منهم 118869 ونجح منهم 95111 موزعين على 664 لجنة إمتحانية في 20 إدارة تعليمية.

وإعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي أمل للصم للعام الدراسي 2018/2019 م بنسبة نجاح 73.6 % كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول النور للمكفوفين 87.5 %.

كما إعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالي نتيجة إمتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني وبلغت نسبة النجاح 97.56 %.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي وأشاد بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوبش.