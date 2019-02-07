كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - شيرين عبد الوهاب تؤدي بروفاتها النهائية لحفلها بالكويت

أدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بروفاتها النهائية، استعدادًا لحفلها الغنائي، مساء اليوم، الخميس، على مسرح "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت لعام 2019، وذلك في ثاني لياليه، بمشاركة الفنان الخليجي عبد الله الرويشد.

وأدت شيرين خلال البروفة باقة مميزة من أجمل أغانيها التي من المنتظر أن تحيي بها حفل الليلة، كما تغنى من أحدث ألبوماتها "نساي" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه بالأسواق العام الماضي.

وطرحت الفنانة شيرين، مؤخرًا، ألبومها "نساي"، كما ظهرت فى العام الجديد بقصة شعر جديدة، خلال حفلها الأخير الذى أقيم ليلة رأس السنة.