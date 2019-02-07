كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - شريف منير ينشر صورة داخل كابينة طائرة مدنية

شارك النجم شريف منير صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها داخل كابينة طائرة مدنية، وهو يجلس على مقعد الطيار بجوار قائد الطائرة الثاني، ليتساءل جمهوره إن كان «شريف» قد تعلم قيادة الطائرات وقاد هذه الطائرة أم أنه التقط الصورة على سبيل الذكرى فقط.

يُذكر أن آخر أعمال شريف منير هو مسلسل "الزيبق"، والذى شارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم كريم عبد العزيز وريهام عبد الغفور وسلوى عثمان.

يذكر أن مسلسل " الزيبق " عرض الجزء الأول من خلال السباق الرمضاني لعام 2017، وحقق نجاحًا كبيرًا، ويتبقى جزء ثانٍ من المسلسل لم يتم تصويره حتى الآن وتم تأجيله عدة مرات.

