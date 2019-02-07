كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - مرافق الجمرك تشنّ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام



الإسكندرية نسرين عبد الرحيم طبقاً لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بمتابعة فرض الإنضباط بالشوارع نطاق المحافظة، والإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها. قام حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، بشنّ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشارع السبع بنات، بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب محمد سعيد، كما رافق الحملة الكول الأمني لقسم المنشية وتواجد النقيب مدين محمد. وتم تنفيذ الحملة بمرافقة إدارة إشغال الطريق بالحي والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم التحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق العام، وإيداعها لدى مخازن شرطة المرافق، وهي كالأتي؛ 2استاند حديد مدرج حديد 2 استاند شيبسى 2ميزان حددي ولاتزال الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الإلتزام وضبط الشارع ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.

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