كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - رئيس جامعة الإسكندرية يشهد ختام فعاليات المدارس الشتوية بمدينة الأبحاث العلمية

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

شهد الدكتور عصـام الكـردي، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، فعاليات تسليم الشهادات وافتتاح معرض طلاب الجامعة الذين شاركوا في المدارس الشتوية التابعة للمبادرة الرئاسية والتي استضافتها مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب.

وأكد الدكتور الكردي أن هذه المدارس تأتي في إطار المبادرة الرئاسية باعتبار عام 2019 عامًا للتعليم فى مصر، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 280 طالبًا من جامعة الإسكندرية من ستة كليات مختلفة بالجامعة، هي الطب، الصيدلة، والعلوم، والزراعة، والطب البيطري، والهندسة، لمدة أسبوعين خلال هذه الفاعليات بغية رفع قدراتهم ومهاراتهم فى العديد من التخصصات وطرق البحث العلمى الهامة، فضلًا عن التدريب على سبل ربط البحث العلمي بالصناعة.

وشهدت الفعاليات زيارة الطلاب للعديد من الشركات الصناعية ببرج العرب، والتدريب فى مجالات عدة شملت تكنولوجيا النانو وخواصها وإستخداماتها، تقييم جودة الهواء، تقييم جودة المياه، علاج السرطان باستخدام مستخلصات من المنتجات الطبيعية، الصناعات الدوائية الحيوية، تكنولوجيا المعلومات كالحوسبة السحابية، وتكنولوجيا صناعة الأغذية، أمراض النبات والتشخيص البايولوجى، ودور التكنولوجيا الحديثة فى استصلاح وتنمية الأراضى القاحلة، وضمان ومراقبة الجودة.