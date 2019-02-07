كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - طعن شاب حتى الموت في شجار عنيف -فيديو

لقي شاب مصرعه طعنًا في مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص في الضواحي الشمالية لأديلايد بأستراليا.

ووفقا لموقع لايف ليك، توفي الشاب البالغ من العمر 36 عامًا، بعد وصوله إلى مستشفى رويال أديلايد في حالة حرجة، وذلك بعد تعرضه للطعن بسكين خلال مشاجرة عنيفة بين عدة أشخاص في شارع أفورد، إليزابيث غروف.

ألقت شرطة المنطقة الشمالية القبض على رجلين وامرأة بتهمة القتل، ووجهت إلى رجل يبلغ من العمر 34 عامًا من ساليسبري بلينز، وامرأة تبلغ من العمر ثلاثين عامًا من إليزابيث غروف، ورجل ثان، 37 عامًا من أوتواي، تهمة القتل، وتم رفض الكفالة التي تقدم بها للمحكمة.