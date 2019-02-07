كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - العثور على مخلوقات غريبة في أرضية مطبخ يثير الحيرة

عثر شاب على مخلوقات غريبة لها ذيول تزحف على أرضية مطبخ والدته، وبدا المشهد أشبه بفيلم رعب، حتى إن خبراء الحشرات لم يتمكنوا من تحديد نوع المخلوقات الغريبة.

تُرك "تيم كليرك"، من أوكلاند في نيوزيلندا، في حالة حيرة، عندما وجد المخلوقات الغريبة، وطلب مساعدة من فيس بوك لتحديد نوعها.

لكن بدلا من مساعدته، أخبره أصدقاؤه بعد نشر مقطع فيديو أن المخلوقات مرعبة.

وعلق صديق على اللقطات: إنه يود لو أن اللقطات مفبركة حتى يستطيع النوم بشكل أفضل ولا يحلم بالكوابيس.

في نهاية المطاف، شاهد خبراء الحشرات الفيديو لكنهم لم يتمكنوا بعد من تحديد المخلوقات الغريبة، ويعتقدون أنها أرجل عثة. واقترحوا أن ربما قطة أكلت عثة مؤخرا وهو ما قد يفسر لماذا كانت الأرجل لا تزال تتحرك. أما خبراء جامعة أوكلاند يعتقدون أن الفيديو مفبرك.