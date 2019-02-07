كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - لقطات مذهلة لأسود شرسة تتصارع على فريسة

التقط المصور "غوردون دونوفان" مشهدا مثيرا لصراع بين ثلاثة أسود على فريسة خلال زيارته لمتنزه إتوشا الوطني في ناميبيا.

أظهرت اللقطات سحابة من التراب تملأ المكان، بعدما قرر الأسود المشاجرة للحصول على أكبر نصيب من الذبيحة، ومع تقدم المعركة، نجح أسدان شابان في الهجوم على أسد أكبر سنا.

وقال غوردون، الذي يعيش في لوس أنجلوس الأمريكية: إنه اعتقد أنه كان يتجه لمشاهدة محاولة أسود لمهاجمة حمار وحشي، مضيفا أنه لم يدرك أن القتال كان على فريسة، فالأسدان الشابان لم يكونا صيادين محترفين، ثم ظهر الأسد الأكبر سنا من العدم وانخرط معهم في القتال.

وأوضح أن المشهد كان مبهجا وصادما وحدث بسرعة كبيرة، لكنه كان سعيدا لانتظاره بصبر حتى التقط المشهد.

