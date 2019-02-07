كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - رسميا- سلامة يعلن عدم ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين
أعلن الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام ، عدم الترشح على مقعد النقيب فى انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها اول مارس المقبل .
وأصدر سلامة بيانا تفصيلا عن حجم الإنجازات التى حققها خلال دورته ، مطالبا اعضاء الجمعية العمومية حرية اختيارهم فى الانتخابات من الزملاء المرشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا- سلامة يعلن عدم ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.