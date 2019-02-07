كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - رسميا- سلامة يعلن عدم ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين

أعلن الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام ، عدم الترشح على مقعد النقيب فى انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها اول مارس المقبل .

وأصدر سلامة بيانا تفصيلا عن حجم الإنجازات التى حققها خلال دورته ، مطالبا اعضاء الجمعية العمومية حرية اختيارهم فى الانتخابات من الزملاء المرشحين.