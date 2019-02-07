كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - السلطان قابوس : السلطنة حريصة على تعزيز الحوار بين الدول وتحقيق الأمن والاستقرار

أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان علي حرص السلطنة الدائم والمستمر على التعاون مع كافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع الشعوب.

جدد التأكيد علي هذه المواقف الثابتة لسلطنة عُمان في إطار استعراضه المستجدات والأوضاع المحلية والإقليميةوالدولية، خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسته .

معدلات نمو إيجابية

على الصعيد الوطني العماني أبدى السلطان قابوس ارتياحه لما تبذله الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بمعدلات نمو إيجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين في كافة أرجاء البلاد، مع تنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة.

وأكد على أهمية الخطط التنموية التي تعدها الحكومة ودورها في إيجاد المزيد من مجالات الاستثمار وزيادة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في كافة قطاعات العمل الوطني

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

كما أشار السلطان قابوس الى أهمية إنشاء المركز الوطني للتشغيل والدور الذي سوف يضطلع به في توفير فرص العمل لأبناء هذا البلد في العديد من المجالات، وذلك بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا على أهمية تفعيل الجهاز الإداري للدولة وتعزيزه لمواكبة المتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع ،الذي عقد في ولاية بصحار، تطرق السلطان قابوس إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين وأسدى توجيهاته الي كافة مؤسسات الدولة بمواصلة الجهود تحقيقًا للأهداف المرجوة