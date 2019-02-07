كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - أنثى غرير العسل تدخل في معركة شرسة مع فهد لإنقاذ صغيرها

سيطرت غريزة الأمومة على أنثى حيوان غرير العسل ودفعتها للدخول في معركة شرسة مع فهد جائع لإنقاذ صغيرها.

التقط زوار محمية طبيعية مشهدا فريدا لأنثى فهد تحمل صغير غرير العسل في فمها وتستعد لالتهامه على بعد أمتار قليلة منهم. وبعد لحظات، فوجئت أنثى الفهد بهجوم شرس من أنثى غرير العسل شجاعة في محاولة لإنقاذ صغيرها.

وأوضح الزوار أن المشهد انتهى بتحرير الأم صغيرها من براثن الفهد الجائع، وسحبته إلى حفرة في مكان قريب. وأضافوا أنه من المحتمل أن يكون الصغير قد تعرض لكسر في ساقه اليمنى لكنه سيبقى على قيد الحياة بفضل قوة وشجاعة والدته.

وعادة لا يشكل حيوان غرير العسل جزءا من وجبات الفهود حيث يشتهر بمزاجه الشرس وقدرته القتالية الوحشية، والسبب في محاولة تناول النمر الشبل هو صغر سنه وخبرته المحدودة في القتال.