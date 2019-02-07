كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 05:34 مساءً - مبرمج يعثر على ثغرة في صراف آلي : سحب مليون دولار نقدا

قد يبدو الحادث وكأنه قصة فيلم سينمائي، لكن مبرمج اكتشف ثغرة بأجهزة الصراف الآليتسمح له بسحب مليون دولار نقدا.

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست أن تشين شنج البالغ من العمر 43 عاما تمكن من سحب مليون دولار أمريكي من أجهزة الصراف الآلي في بنك هواشيا من خلال استغلال ثغرة غريبة.

ووجد المبرمج أن نظام تشغيل الماكينات يوجد به عطل تقريبا في منتصف الليل، أي عند سحب المال نقدا تخرج الأموال دون أن يتأثر الإجمالي من حساب المستخدم وتظهر رسالة أن العملية فشلت ولا تضاف العملية إلى الحساب.

بدأ تشين سحب الأموال في نوفمبر 2016 وحتى يناير 2018، وقام بتنفيذ 1358 عملية حتى اكتشف البنك الخلل في النظام وتم استدعاء السلطات.

والأغرب أن البنك لم يكن لديه رغبة في توجيه الاتهامات بمجرد إعادة المال، وطلب من الشرطة إسقاط القضية. لكن السلطات لم توافق، ويعاقب تشين حاليا عقوبة السجن لمدة عشر سنوات ونصف.