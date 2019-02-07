شباب مطروح يضعون حلا لـ«العنوسة».. «الجد اتجوز 11 وبنعمل زيه»

على الرغم من أن الغالبية العظمى من النساء مصر ترفض مبدأ تعدد الزوجات، فإن تلك الظاهرة منتشرة بين قبائل مطروح منذ زمن بعيد.

والجديد في الأمر أن بعضا من شباب مطروح أطلقوا دعوة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للمطالبة بتعدد الزوجات والتيسير على الشباب في مصاريف الزواج والمهر وخلافه.

"سكان البادية في مطروح معروف عنهم تعدد الزوجات"، بهذه الكلمات لخص خالد عبدالسلام القناشي من شباب مطروح، تقاليد وطقوس الحياة الزوجية في المدينة الصحراوية، "نحن نرث هذا الأمر كابر عن كابر (أبا عن جد)، فوالدي تزوج 4 سيدات وجدي تزوج 11، وجدي الثاني تزوج 7، وأنا متزوج امرأتين والحمد لله مستقرين ونعيش في بيت واحد ونأكل في طبق واحد، والله يوفقني في العدل بينهم".

"الموضوع إدارة الفكرة، وكيف تقنع الزوجة الأولى باحترام الثانية والعكس صحيح،" هكذا ينصح "خالد" الرجال بالتعامل مع الزوجات، متابعا: "الشباب من سكان المدن يمكن أن تكون الزوجة الثانية لهم سببا للرزق، فيأخذها فقيرة ويغنيه الله".

"دشنت صفحة على فيس بوك تنادي بتعدد الزوجات"، كلمات قالها صالح فايز محارب ابن قبيلة القواسم بمطروح، عن اهتمامه بتعميم فكرة تعدد الزوجات، مضيفا لـ"الوطن": "أنا متزوج من 3 سيدات وأحاول أن أعدل بينهم، فهناك أرامل ونسبة كبيرة من الفتيات لم يتزوجن".

ويقول "صالح": "لو كل رجل تزوج أكثر من امرأة، أزمة زواج الفتيات ستحل تماما، فآباؤنا في الماضي كانوا يتزوجوا أكثر من سيدة ولذلك كانت أعداد العازبات، أقل من الوقت الحالي بكثير".

ويقول العمدة إدريس أبوالسويطية عمدة قبيلة الجميعات بمطروح لـ"الوطن": "أطالب جميع أولياء الأمور على مستوى الجمهورية بخفض المهور والذي وصل في مطروح من 80 إلى 100 ألف، وأتمنى ألا يتجاوز المهر 30 ألف جنيه وأقل في ظل هذه الظروف، فهذا الغلو تسبب في ارتفاع عدد الفتيات غير المتزوجات على مستوى الجمهورية، فتعدد الزوجات أشياء سيحل أزمات كثيرة وسيعصم الإنسان من الوقوع في المعاصي".

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