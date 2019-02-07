بالصور| لقاء الخميسي بشعر قصير في «لوك» جديد لها

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام"، فيديو لها أثناء قص شعرها ليصبح قصير جدا.

وقالت عبر الفيديو: "إيه رأيكوا في اللوك الجديد حلو ولا الطويل أحلى، ونشرت الفيديو قبل وبعد تغيير النيولوك الخاص بها".

وتشارك الفنانة لقاء الخميسي، في مسلسل "أبواب الشك"، من بطولة خالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وجيهان خليل، وتامر شلتوت، وميار الغيطي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد إبراهيم يسري، وحنان سليمان، وعبير منير، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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