بالفيديو| هيفاء وهبي بالشعر البمبي في شوارع باريس: "مزاج كلاسيكي عتيق"

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة مواد مصورة جديدة لها، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعادت "هيفاء" مرة أخرى للظهور بشعر "بمبي"، مع ارتداء فستان أبيض قصير، وسترة تحمل اللون نفسه، بالإضافة إلى "بوت" طويل.

وعلقت الفنانة اللبنانية باللغة الإنجليزية: "مزاج كلاسيكي عتيق"، وأغلقت التعليقات على مقطع الفيديو، الذي حصد على ما يزيد عن 300 ألف مشاهدة، خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن هيفاء وهبي ظهرت بشعر "البمبي" الشهر الماضي، خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ونسقت إطلالتها من خلال اعتمادها على الماكياج الوردي، والمانكير باللون الأبيض.

وعلقت وهبي على الصور قائلة: "انظر دائما على الجانب الوردي من الحياة".

​