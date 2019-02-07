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قرر زوجان كولومبيان "ناتالى غوزمان، وأندريس فلو"، إجراء عملية قطع الجزء المسؤول عن الإنجاب الموجود في الجهاز التناسلي الذكري، مبررين عدم رغبتهم في إنجاب الأطفال.
ونشروا صورة لهما على مواقع التوصل الاجتماعي، ظهرا بها وهما يحملان تذكرة موعد لإجراء الجراحة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.
وقال الزوج في مشاركته على صفحته على "فيس بوك": "نريد أن نشارككم فرحة كبيرة، لن نكون أبدا من الآباء والأمهات، فيمكننا السفر من دون قيود".
ويرجع السبب الأساسي هو الرغبة في المساهمة في الحفاظ على الكوكب المكتظ بالسكان، وعدم إنجاب طفل يلوث الكوكب كباقي البشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| للحفاظ على الكوكب من السكان.. زوجان كولومبيان يقررا عدم الإنجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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