بالفيديو| «الإفتاء»: «مفيش دليل على حرمانية بعض الأسماء»

أوضح الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، مدى حرمانية الأسماء في الإسلام، قائلا: «لا دليل على حرمانية الاسم شرعا».
ورد على تساؤل البعض حول مدى حرمانية بعض الأسماء في الإسلام، فسأل أحد المتابعين عبر الصفحة الرسمية لـ"دار الإفتاء"، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن رغبته في تسمية ابنته «مايا» فهل الاسم حرام كما تداول البعض أم مجرد شائعات دون دليل؟ و«مفيش الكلام ده في الأسامي؟»، فأوضح له الشيخ أن «مفيش الكلام ده في الأسامي».
كما سألت إحدى المتابعات عن اسم ريناد الذي تُدعى به ابنتها، هل هو محرم في الإسلام أم لا؟ فكان جواب الشيخ عليها: لما يكون مُحرماً؟ وما الذي حملك على هذا الظن؟، فليس هناك دليل على ذلك.
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