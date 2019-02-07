بالصور| بينهن السلطانة "هويام".. سورية وتركية ولبنانية يختارن الظهور بـ شعر بمبي

فاجأت العديد من الفنانات جمهورهن، بالظهور بـ"لوك جرئ" ممثل في "شعر بمبي" بدرجات لونية مختلفة، مدشنات خط جديد في عالم الموضة.

ورصد "هن" أبرز الفنانات اللاتي اخترن الظهور بذلك اللون خلال 2019، نعرضها خلال الفقرات التالية:

عادت "هيفاء" مرة أخرى للظهور بشعر "بمبي"، مع ارتداء فستان أبيض قصير، وسترة تحمل اللون نفسه، بالإضافة إلى "بوت" طويل، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، بعد ظهورها في يناير الماضي بـ"اللوك الجرئ" نفسه، في جلسة تصوير جديدة.

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بـ"السلطانة هويام"، صور جديدة لها بشعر "بمبي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالأمس.

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة اليوم، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أسود "أوف شولدرز"، وقبعة قاتمة اللون، تظهر شعرها "بمبي" المموج.

​