"ديور Dior " تطلق مجموعة "ريزورت 2020 "من مراكش

أعلنت ديورDior، مؤخرًا، أنها ستطلق مجموعتها الخاصة بموسم ريزورت 2020 من مراكش. ويرتبط اختيار الدار الفرنسية الراقية لمراكش ارتباطًا وثيقًا بروح مجموعات الريزورت، التي عوّدتنا دائمًا أن تأخذنا إلى أماكن نائية.

ومن المؤكد أن اختيار ديور Dior للمدينة المغربية الشهيرة يبرز من بين الوجهات الأخرى التي أعلنت عنها دور الأزياء العالمية هذا العام؛ حيث سيقدم كل من لويس فويتون Lous Vuitton وبرادا Prada مجموعتهما الخاصة بريزورت 2020 في مدينة نيويورك في شهر مايو 2019، مصادفة، قبل حدوث ميت غالا Met Gala وبعده. إلا أن دار شانيل Chanel اختارت أن تعرض مجموعاتها المنتظرة محليًا، آخذة من Grand Palais في باريس مقرًا لها.

أما بالنسبة إلى ديور Dior، فيمكننا أن نخمن أن الصحراء المغربية لن تقدم أي مطر، على عكس عرض ريزورت في العام الماضي، لذا سيتعين على الدار إيجاد طريقة مختلفة؛ لنثر نفحة دراميّة على منصّة العرض.

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