كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - تواصل المظاهرات فى السودان والامن يستخدم الغاز
خرجت تظاهرات في العاصمة السودانية، الخرطوم، الخميس، تلبية لدعوات أطلقها "تجمع المهنيين" وأحزاب معارضة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وفق ما أورد مراسلنا.
وتركزت التظاهرات في منطقة السوق العربي وسط العاصمة. وفي محاولة لتفريق المتظاهرين، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الاحتجاجات.
وقال ناشطون إن مئات المتظاهرين تجمعوا في أكثر من منطقة بشارع الحرية والسوق العربي وسط الخرطوم، ورددوا هتافات "تطالب بالسلام والعدالة".
وكان تجمع ما يعرف بـ"المهنيين السوداني" قد دعا إلى التظاهر انطلاقا من عدة نقاط في العاصمة، مشددا في بيان له على "سلمية الموكب".
واندلعت التظاهرات في السودان في ديسمبر الماضي، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، مما أطلق موجة غضب جراء تراجع الأوضاع المعيشية على مدى سنوات.
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