كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - مباحث الجيزة: ضبط 46 مشتبها به ومخالفات مرور ومرافق في حملة بالطالبية

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط العديد من القضايا المتنوعة في حملة مكبرة، شنتها بدائرة قسم شرطة الطالبية.

ونجحت جهود الحملة التي قادها العقيد محمد أمين مفتش مباحث الطالبية، والمقدم مصطفى عبد الله رئيس المباحث، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط العديد من القضايا والمتهمين.

ففي مجال البحث الجنائي والمرور، تم ضبط 46 حالة اشتباه - 36 نموذج 125- 20 حالة سحب متنوع.

وتم تحقيق العديد من النتائج في مجال المرافق، منها التحفظ على 423 كرسي – 25 ترابيزة- 10 طقطوقة - 14 إستاند- 13 ميزان- 8 إسطوانة غاز- 6 جنب سقالة حديد- 5 مقص حديد- 6 لوح خشب- 4 عرق خشب- عربة كارو- 2 ماكينة نحاس كهربائي- 6 شمسية.

تأتي الحملة تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة، لضبط الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بتكثيف الوجود الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المسجلين جنائيًّا، والعناصر الخطرة من محرزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وتحررت المحاضر اللازمة بتلك الوقائع والمخالفات، وأحيلت للنيابات المختصة لتولي التحقيق.