كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - إزالة منزل سكني آيل للسقوط في المحلة بمحافظة الغربية

أصدر العميد خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، تعليماته بتنفيذ قرار إزالة منزل سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة السبع بنات، وإخلائه من السكان، لظهور تصدعات وشروخ به.

كما وجه رئيس الحي بنفيذ قرارات اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية بالضرورة تكليف رئيس اللجنة الأيلة للسقوط المهندس طارق الصباغ مدير الإدارة الهندسية، وعصام عزيز مدير العلاقات العامة بالتنسيق مع العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة لإخلاء المنزل وتأمين حياة المواطنين القاطنين بالمنطقة ذاتها.

وأشار رئيس الحي إلى صدور قرار هندسي رقم لسنة 2018م بإزالة المنزل السكني بشارع عدلي يكن بمنطقة السبع بنات التابعة للحي، والصادر له رخصه هدم تحمل رقم 76 لسنة 2018م، وجرى الاستعانه بمقاول الهدد وإزالته بالكامل.