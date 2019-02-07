كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - تراجع أسعار الذهب جنيهين اليوم.. وعيار 21 يسجل 641 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات، اليوم الخميس، بمعدل جنيهين في الجرام بسبب التحريك في الأسعار العالمية.

وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 641 جنيها، وعيار 18 سجل نحو 550 جنيها، بينما سجل عيار 24 نحو 732 جنيها.

وأضاف عضو مجلس الإدارة، أن السعر العالمى سجل نحو 1306 دولارات للأوقية، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5128 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب أمس الأربعاء، «عيار 21» نحو 643 جنيها، وعيار 18 سجل نحو 552 جنيها، بينما سجل عيار 24 نحو 735 جنيها.