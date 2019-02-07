كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - تراجع أسعار الذهب جنيهين اليوم.. وعيار 21 يسجل 641 جنيها
واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات، اليوم الخميس، بمعدل جنيهين في الجرام بسبب التحريك في الأسعار العالمية.
وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 641 جنيها، وعيار 18 سجل نحو 550 جنيها، بينما سجل عيار 24 نحو 732 جنيها.
وأضاف عضو مجلس الإدارة، أن السعر العالمى سجل نحو 1306 دولارات للأوقية، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5128 جنيها.
وسجلت أسعار الذهب أمس الأربعاء، «عيار 21» نحو 643 جنيها، وعيار 18 سجل نحو 552 جنيها، بينما سجل عيار 24 نحو 735 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب جنيهين اليوم.. وعيار 21 يسجل 641 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.