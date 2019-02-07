كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 03:59 مساءً - إريكسون تطلق نسخة جديدة من خدمات الذكاء الاصطناعي لمزودي خدمات الاتصالات

أطلقت شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك) نسخة جديدة من الخدمات المدارة القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI) لمزودي خدمات الاتصالات - محرك إريكسون للعمليات.

ويعتبر الحل نموذج تشغيل للخدمات المدارة من طرف إلى طرف والذي يعيد تخطيط الشبكات وعمليات تكنولوجيا المعلومات، وتصميم الشبكات وتطويرها، وتطوير التطبيقات وصيانتها، وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة وفعالية البيانات.

يواجه محرك إريكسون للعمليات مباشرة وبشكل استباقي التحديات التي تسببها تعقيدات الخدمات المدارة لمزودي الخدمة مع تحول القطاع لتبني تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

يحتوي محرك عمليات إريكسون على ثلاث أقسام:

ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل قائم ﻋﻟﯽ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺎءً ﻋﻟﯽ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل: اﺳﺗﺧدام الذكاء الإصطناعي، الرؤى الخاصة بالأتمتة والبيانات، ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﺣرك ﻋﻣﻟﯾﺎت إريسكون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺛل ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ وﻧﻣو اﻹﯾرادات واﻟﮐﻔﺎءة.

قدرات شاملة: تقديم نتائج الأعمال من خلال التصميم والتخطيط والتحسين المبني على الذكاء الاصطناعي والعمليات القائمة على البيانات والنشر الديناميكي وتطوير التطبيقات والابتكار التعاوني.

المكونات: أفضل الأدوات والعمليات التي تعزز البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة بالإضافة إلى الخبرات والاستثمارات في مجال تزويد الخدمات.

وتعليقاً على الإطلاق قال بيتر لورين، رئيس وحدة أعمال الخدمات المدارة في إريكسون: باتت الشبكات أكثر تعقيداً على نحو متسارع، لا سيما مع إطلاق تقنيات إنترنت الأشياء والجيل الخامس على نطاق واسع، وإضفاء الطابع الافتراضي على الشبكات الأساسية، مع السعي إلى تحسين تجربة المستخدم في الوقت نفسه.

يمكّننا محرك إريكسون للعمليات من تقديم خدمات مميزة ومستدامة لعملاء الخدمات المدارة، حيث يطور العمليات وينقلها من التمحور حول الشبكة إلى التركيز على تجربة المستخدم. وهو يغير بشكل أساسي طريقة استخدامنا لشبكات التشغيل نحو الاستباقية، والبيانات المستفادة، والأتمتة والذكاء الاصطناعي. "

ومن جهته قال كيرتس برايس، نائب رئيس وحدة خدمات البنية التحتية في شركة البيانات الدولية : " من المتوقع أن تلعب الخدمات المدارة دوراً هاماً في مبادرات التحول التي يقدمها مزودو الخدمات في جميع أنحاء العالم يشير ما يقرب من 65٪ من مزودي الخدمات إلى أن الخدمات المدارة ستكون أساسية في معالجة مخاوفهم التشغيلية الرئيسية لضمان رضا العملاء - حيث أن تحسين تجربة العملاء هو العامل الأول الذي سيؤثر على استخدام مزودو الخدمات للخدمات المدارة – إضافة إلى تعزيز الإيرادات وخفض النفقات. من الواضح أيضاً أن التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة والتحليلات تمثل الركائز الأساسية لدعم وتمكين التحول التشغيلي من خلال شراكات الخدمات المدارة. "

وسيتم عرض محرك إريكسون للعمليات، بالإضافة إلى أحدث الاتجاهات ومستقبل الخدمات المدارة، التي توفرها إريكسون في مؤتمر الاتصالات المتنقلة 2019 في برشلونة، إسبانيا.